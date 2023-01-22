Появились первые фотографии визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину. Их публикуют местные и западные средства массовой информации.
По информации СМИ, сейчас Джонсон находится в украинском городе Буча. Здесь, судя по появившемся в сети снимкам, он позирует на фоне разрушенных домов. Его сопровождают люди в штатском и в военной форме. Их имена и должности не уточняются.
Информацию о визите Джонсона подтвердил и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
О целях визита Бориса Джонсона и о запланированных им встречах официальный Киев пока не сообщает.
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