Появились первые фотографии визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину

Появились первые фотографии визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину. Их публикуют местные и западные средства массовой информации.

По информации СМИ, сейчас Джонсон находится в украинском городе Буча. Здесь, судя по появившемся в сети снимкам, он позирует на фоне разрушенных домов. Его сопровождают люди в штатском и в военной форме. Их имена и должности не уточняются.

Информацию о визите Джонсона подтвердил и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

О целях визита Бориса Джонсона и о запланированных им встречах официальный Киев пока не сообщает.