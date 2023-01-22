Борис Джонсон приехал на Украину. Эту информацию, ранее опубликованную украинскими Telegram-каналами, подтвердил депутат Рады Алексей Гончаренко. По его информации, бывший премьер-министр Великобритании сейчас находится в Буче.
"Борис Джонсон сегодня в Буче", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Также информацию о том, что Джонсон приехал в Бучу подтвердило украинское издание Klymenko Time. По его данным, бывший премьер-министр Великобритании сначала посетил Бородянку, после чего поехал в город Буча.
О целях визита Джонсона и запланированных встречах пока не сообщается. В ряде СМИ появились его фоторгафии на фоне разрушенных домов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.