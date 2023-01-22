Борис Джонсон приехал на Украину

Борис Джонсон приехал на Украину. Эту информацию, ранее опубликованную украинскими Telegram-каналами, подтвердил депутат Рады Алексей Гончаренко. По его информации, бывший премьер-министр Великобритании сейчас находится в Буче.

"Борис Джонсон сегодня в Буче", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также информацию о том, что Джонсон приехал в Бучу подтвердило украинское издание Klymenko Time. По его данным, бывший премьер-министр Великобритании сначала посетил Бородянку, после чего поехал в город Буча.

О целях визита Джонсона и запланированных встречах пока не сообщается. В ряде СМИ появились его фоторгафии на фоне разрушенных домов.