Арестович заявил о желании украинцев "разосраться по любому подходящему поводу"

Алексей Арестович заявил о желании украинцев "разосраться по любому подходящему поводу". Такое заявление бывший советник главы офиса Зеленского сделал в День соборности Украины.

По мнению Арестовича, соборность не "установлена по умолчанию". Над процессом объединения надо работать, но с этим сейчас проблемы.

"Специфика нашей ситуации заключается в том, что прискорбной нормой для нас является, скорее, желание разосраться по любому подходящему поводу", — пишет Арестович в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что если повода нет, то украинцы его всегда придумают. Арестович считает, что последние 350 лет Украина терпит неудачи именно из-за разобщенности населения.

"Еще раз — если мы не предпринимаем постоянных системных усилий, чтобы быть вместе, мы по умолчанию начинаем разваливаться", — считает Арестович.