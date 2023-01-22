Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил о том, что поставки Западом наступательного вооружения Украине могут привести к страшным последствиям и намекнул на ядерный ответ России.
По мнению эксперта, одними лишь словами напугать никого не удастся. И в итоге произойдёт всё, что описал Володин.
При этом не сладко будет и России, и война опять придёт на территорию Европы, считает аналитик.
Ранее спикер ГД Володин пригрозил Западу ядерным ответом на поставки вооружения Киеву.
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США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.