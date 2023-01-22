Баширов высказался о заявлении Володина: война придёт на территорию Европы

Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил о том, что поставки Западом наступательного вооружения Украине могут привести к страшным последствиям и намекнул на ядерный ответ России.

По мнению эксперта, одними лишь словами напугать никого не удастся. И в итоге произойдёт всё, что описал Володин.

При этом не сладко будет и России, и война опять придёт на территорию Европы, считает аналитик.

Ранее спикер ГД Володин пригрозил Западу ядерным ответом на поставки вооружения Киеву.