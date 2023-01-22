Американцам нет дела до голода на Украине, когда внутри страны немало проблем и самим гражданам США нечего есть, заявила американский политик Лаверн Спайсер.
По её словам, в некоторых городах выстраиваются огромные очереди за помощью от государства.
"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день", — заявила политик.
Спайсер уточнила, что вопрос спонсирования киевского режима остро отражается на самих американцах и стал "крупнейшей аферой" за многие годы.
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