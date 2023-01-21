У Киева был шанс одержать победу в конфликте, однако он его не использовал. А сейчас Украина превратилась в инструмент борьбы Запада с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.
Также, по его мнению, Россия запустила процесс внутренней грызни в украинской верхушке, с чем связана гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского.
"Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки", — заявил Арестович.
Россияне завоевали преимущество на фронте, добавил он.
Ранее жена президента Владимира Зеленского попыталась оправдаться за его внешний вид.
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