Арестович: Киев упустил шанс победить Россию из-за внутренней грызни

У Киева был шанс одержать победу в конфликте, однако он его не использовал. А сейчас Украина превратилась в инструмент борьбы Запада с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.

Также, по его мнению, Россия запустила процесс внутренней грызни в украинской верхушке, с чем связана гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского.

"Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки", — заявил Арестович.

Россияне завоевали преимущество на фронте, добавил он.

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