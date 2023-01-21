NZZ: жена Зеленского попыталась оправдать внешний вид своего мужа

Президент Украины Владимир Зеленский ходит в зелёной футболке, так как у него не было возможности переодеться в течение нескольких дней после начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала его супруга Елена Зеленская в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

По её словам, такая одежда была необходимостью в первые дни после СВО.

В костюме Зеленский провёл последний день 24 февраля, добавила она.

Собеседница газеты отметила, что военную одежду муж не носит, поскольку не является военнослужащим. Так она ответила на вопрос журналиста о том, почему оливково-зелёная футболка похожа на военную.