Президент Украины Владимир Зеленский ходит в зелёной футболке, так как у него не было возможности переодеться в течение нескольких дней после начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала его супруга Елена Зеленская в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
По её словам, такая одежда была необходимостью в первые дни после СВО.
В костюме Зеленский провёл последний день 24 февраля, добавила она.
Собеседница газеты отметила, что военную одежду муж не носит, поскольку не является военнослужащим. Так она ответила на вопрос журналиста о том, почему оливково-зелёная футболка похожа на военную.
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