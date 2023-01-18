Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы

На падение вертолёта с руководством МВД Украины на здание детсада в Броварах супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская отреагировала наигранно. Такое мнение высказали читатели британского Daily Mail в комментариях на сайте издания.

Они заметили, что жена украинского лидера сожаления по поводу гибели тысяч людей в Донбассе, начиная с 2014 года, никогда не проявляла. Она ни разу не плакала тогда.

Слёзы Зеленской один из комментаторов назвал "крокодиловыми". Другой сравнил реакцию первой леди Украины с действиями робота.

Третий посоветовал дать ей стодолларовую купюру, чтобы она протерла ей заплаканные глаза.

"Очередная актриса. Люди, вам действительно нужно проснуться. Вами манипулируют", — написал четвёртый пользователь.

Напомним, узнав о падении вертолёта в Киевской области, жена Зеленского расплакалась на Давосском форуме.