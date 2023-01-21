Bloomberg: страны ЕС сильно рискуют, решаясь на новые санкции против нефти из РФ

Страны ЕС подвергают себя большому риску, вводя новые санкции против нефти из РФ. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Джек Виттельс.

Автор предупредил, что рестрикции, наложенные на импорт российского дизельного топлива, плохо скажутся на экономике стран ЕС и будут способствовать росту инфляции.

"Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки", — говорится в материале.

Виттельс напомнил, что Россия до сих пор является основным импортёром дизельного топлива в страны Евросоюза. Автор отметил, что РФ поставила в 2022 году порядка 220 миллионов баррелей дизтоплива.

Западные СМИ писали, что европейские страны в декабре 2022 года закупили у России рекордное количество дизтоплива. 5 февраля начнёт действовать эмбарго ЕС на ввоз российских нефтепродуктов по морю.