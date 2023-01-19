Депутат Госдумы Ананских: у России нет необходимости искать лазейки для продажи нефти

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских прокомментировал "лазейку" для продажи нефти, которую Россия якобы нашла в Сингапуре. Он заявил корреспонденту Pravda.Ru, что задача российских нефтяных компаний состоит в продаже голубого топлива, а иностранные источники могут делать какие угодно предположения.

"Я считаю, что в данной ситуации задача наших нефтяных компаний — продавать нефть. Что касается объёмов продаж, был какой-то спад, сейчас опять всё наверстали. Самое главное — наши компании продают нефть. Все предположения "Блумберга" пусть они оставят себе", — высказался Ананских.

Депутат не может подтвердить информацию Bloomberg о том, что в Сингапуре российскую нефть смешивают с сырьём из других источников для экспорта по всему миру.

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