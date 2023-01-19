Bloomberg: Россия нашла способ для поставок нефти в обход санкций

Нефть России смешивают с другим сырьём в Сингапуре, а затем экспортируют по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Так Россия нашла "лазейку" продажи нефти. В Сингапуре увеличивается спрос на резервуары для хранения жидкости. Смешивание дешёвой нефти с другим сырьём выгодно. Кроме того, это позволяет скрывать происхождение грузов, пишет издание.

Сингапур получил 2,6 миллиона баррелей нефти, что в 40 раз больше прошлогоднего объёма.

"Увеличенный объём российской нефти, поступающей в резервуары Сингапура, вероятно, будет реэкспортирован на рынки Северо-Восточной Азии", — говорится в статье.

Отмечается, что реэкспорт ценной жидкости могут проводить и Объединённые Арабские Эмираты.

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