CNN: бывший американский "морской котик"-дезертир уничтожен на Украине

На Украине погиб экс-спецназовец Военно-морских сил США Дэниэл Свифт, сообщила американская пресса со ссылкой на представителя ВМС страны.

Согласно информации, Свифт был ликвидирован 18 января, однако при каких обстоятельствах, неизвестно.

Американец вступил в ряды "морских котиков" в 2005 году. Проходил службу в Ираке и Афганистане. В 2019 году Свифт дезертировал из ВМС и "пропал".

"Представитель ВМС США сообщил, что о том, как Свифт оказался в Незалежной, он не располагает", — передаёт CNN.