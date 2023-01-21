На Украине погиб экс-спецназовец Военно-морских сил США Дэниэл Свифт, сообщила американская пресса со ссылкой на представителя ВМС страны.
Согласно информации, Свифт был ликвидирован 18 января, однако при каких обстоятельствах, неизвестно.
Американец вступил в ряды "морских котиков" в 2005 году. Проходил службу в Ираке и Афганистане. В 2019 году Свифт дезертировал из ВМС и "пропал".
"Представитель ВМС США сообщил, что о том, как Свифт оказался в Незалежной, он не располагает", — передаёт CNN.
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