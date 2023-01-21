Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кедми: ближайший месяц может стать решающим в конфликте на Украине
Минобороны ФРГ: участники встречи "Рамштайн" не смогли договориться по поставкам танков Leopard 2 Киеву
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Рогов: силы ВС РФ подавляют ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Каменском на Запорожье — Киев в панике
Der Spiegel: Украине не хватит средств на обслуживание и ремонт немецких БМП Marder
РИА Новости: иностранные снайперы заброшены в Херсон убивать местных жителей
Царёв: Российская армия уже готова к наступлению
RT: войска ВС РФ продавили фронт на Запорожском направлении на 4 километра
Подоляка оценил шансы ВС РФ пойти в масштабное наступление до весны на фоне продвижения на Запорожском направлении

CNN: бывший американский "морской котик"-дезертир уничтожен на Украине

Мир

На Украине погиб экс-спецназовец Военно-морских сил США Дэниэл Свифт, сообщила американская пресса со ссылкой на представителя ВМС страны.

Согласно информации, Свифт был ликвидирован 18 января, однако при каких обстоятельствах, неизвестно.

Американец вступил в ряды "морских котиков" в 2005 году. Проходил службу в Ираке и Афганистане. В 2019 году Свифт дезертировал из ВМС и "пропал".

"Представитель ВМС США сообщил, что о том, как Свифт оказался в Незалежной, он не располагает", — передаёт CNN.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации

В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.

В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
Express: указ Путина о торпедах "Посейдон" окажет колоссальное влияние на НАТО
Кремль отказался комментировать размещение систем ПВО на крышах домов в Москве
Знак зодиака 21 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
ВС РФ начали наступать на перспективном Запорожском направлении
Марков: готовится большое наступление ВСУ с переносом конфликта внутрь России
TAC: в США считают безумным заявление Вашингтона по поводу возможности захвата Крыма
TAC: в США считают безумным заявление Вашингтона по поводу возможности захвата Крыма
Последние материалы
CNN: бывший американский "морской котик"-дезертир уничтожен на Украине
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Рогов: силы ВС РФ подавляют ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Каменском на Запорожье — Киев в панике
Der Spiegel: Украине не хватит средств на обслуживание и ремонт немецких БМП Marder
РИА Новости: иностранные снайперы заброшены в Херсон убивать местных жителей
Царёв: Российская армия уже готова к наступлению
RT: войска ВС РФ продавили фронт на Запорожском направлении на 4 километра
Знак зодиака 21 января: знаменитые Козероги
Подоляка оценил шансы ВС РФ пойти в масштабное наступление до весны на фоне продвижения на Запорожском направлении
EADaily: шведские БМП CV9040 Stridsfordon-90 могут представлять угрозу ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников