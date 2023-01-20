Небензя: ВС РФ бьют исключительно по военным и энергообъектам Украины, в отличие от ВСУ

ВС РФ наносят удары исключительно по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом напомнил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе созванного российской стороной неформального заседания Совбеза по "формуле Арриа", касающегося обстрелов Донбасса.

Небензя отметил, что украинские ПВО часто устанавливаются в жилых кварталах вопреки всем нормам международного гуманитарного права. Следствием такой тактики ВСУ является гибель мирных граждан, когда обломки ракет падают на жилые дома.

В качестве примеров постпред РФ привёл трагедии в Днепропетровске, Кременчуге, Польше и Молдавии.

"Российские удары с использованием высокоточного оружия нацелены исключительно на военные и энергетические объекты Украины. Однако средства противовоздушной обороны, которыми их пытаются сбить, в нарушение норм международного гуманитарного права зачастую размещаются в жилых кварталах. В результате части сбитых ракет или самих ракет ПВО попадают в мирные объекты", — сказал Небензя.