Россия и Белоруссия займутся совместным обеспечением биологической безопасности. Меморандум о о взаимопонимании по данному вопросу подписали глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник. Об этом в четверг, 19 января, сообщает МИД России.
Какие конкретно шаги последуют за подписанием документа, ни российское, ни белорусское дипломатические ведомства пока не комментируют.
Подписание меморандума прошло в рамках заседания коллегии дипломатических ведомств двух стран. Также на ней планируется выработать план межведомственного взаимодействия на текущий год.
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