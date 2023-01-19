Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности

Россия и Белоруссия займутся совместным обеспечением биологической безопасности. Меморандум о о взаимопонимании по данному вопросу подписали глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник. Об этом в четверг, 19 января, сообщает МИД России.

Какие конкретно шаги последуют за подписанием документа, ни российское, ни белорусское дипломатические ведомства пока не комментируют.

Подписание меморандума прошло в рамках заседания коллегии дипломатических ведомств двух стран. Также на ней планируется выработать план межведомственного взаимодействия на текущий год.