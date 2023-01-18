Чрезвычайное происшествие с вертолётом в Броварах прокомментировал спикер Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он заявил, что потерпевший крушение в Броварах вертолёт выполнял задание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГСЧС", — рассказал Игнат.
На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.
Напомним, по последним данным МВД Украины, в результате крушения погибли 16 человек.
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