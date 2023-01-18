Спикер ВСУ Игнат: разбившийся в Броварах вертолёт выполнял спасательную операцию

Чрезвычайное происшествие с вертолётом в Броварах прокомментировал спикер Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он заявил, что потерпевший крушение в Броварах вертолёт выполнял задание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГСЧС", — рассказал Игнат.

На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.

Напомним, по последним данным МВД Украины, в результате крушения погибли 16 человек.