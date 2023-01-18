Сегодня утром в Броварах в Киевской области упал вертолёт вблизи детского сада. Происшествие официально подтвердила полиция по Броварам, сообщают украинские источники.
Отмечается, что на месте вспыхнул пожар, людей эвакуируют из здания.
ЧП в Броварах также подтвердили и в офисе президента Украины. Правда, без особых деталей. Сообщили, что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.
В полиции также заявили о пяти пострадавших в результате падения.
Ранее сегодня появились сообщения о падении неизвестного летательного аппарата на детский сад в пригороде Киева. Предполагалось, что это мог быть БПЛА или вертолёт.
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