В офисе Зеленского подтвердили падение вертолёта на детский сад в Броварах

Сегодня утром в Броварах в Киевской области упал вертолёт вблизи детского сада. Происшествие официально подтвердила полиция по Броварам, сообщают украинские источники.

Отмечается, что на месте вспыхнул пожар, людей эвакуируют из здания.

ЧП в Броварах также подтвердили и в офисе президента Украины. Правда, без особых деталей. Сообщили, что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.

В полиции также заявили о пяти пострадавших в результате падения.

Ранее сегодня появились сообщения о падении неизвестного летательного аппарата на детский сад в пригороде Киева. Предполагалось, что это мог быть БПЛА или вертолёт.