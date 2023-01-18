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В Броварах Киевской области на детский сад упал вертолёт

Происшествия

В Броварах Киевской области на детский сад упал большой вертолёт. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

Сообщается, что внутри образовательного учреждения могли находиться воспитанники, которых утром привели родители. Власти не прокомментировали ситуацию.

На месте происшествия зафиксировано крупное возгорание, бушует пожар. По словам местных жителей, они слышали сильный взрыв. На месте работают экстренные службы. Это демонстрируют соответствующие видеокадры. Сообщается, что российский БПЛА или вертолёт туда долететь незамеченными просто не могли.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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