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Азиатский секрет красоты: рисовый тоник для сияющей кожи

Домашний рецепт азиатского тоника для придания коже сияния, основанный на рисе

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Тоник для лица часто оказывается забытым шагом в нашей ежедневной рутине ухода за кожей. Однако это совершенно напрасно. Многие эксперты настаивают на его важности как завершающем этапе очищения кожи, поскольку он помогает нормализовать pH-баланс, нарушенный в процессе умывания. Кроме того, тоник действует как усилитель уходовых свойств сыворотки и крема.

Домашний рецепт азиатского тоника для придания коже сияния, основанный на рисе
Фото: krdicmedia.korean.go.kr by 국립국어원 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea

Выбор тоника следует осуществлять исходя из типа кожи, а также есть возможность приготовить его самостоятельно, что гарантирует его натуральность. На страницах испанского Vogue был найден интересный рецепт азиатского рисового тоника, предложенный Марией Перес де Вильямиль, директором салона красоты Centro Mem в Мадриде. Для приготовления этого тоника понадобится всего два компонента: кипяченая вода и органический белый рис.

Процесс приготовления рисового тоника начинается с замачивания риса на ночь, а на следующий день вода должна быть процежена и использована. Рис следует измельчить и довести воду до кипения на медленном огне примерно 30 минут, затем процедить и дать остыть до комнатной температуры. Тоник готов к использованию!

Для применения тоника ватные диски опускаются в раствор, а затем лицо протирается ими сверху вниз мягкими движениями. После этого тоник оставляется на коже на 10 минут и смывается теплой водой.

Сохранять тоник следует в закрытой стеклянной банке в холодильнике, но не более 4 суток.

Рисовый тоник обладает очищающим и антисептическим действием, борется с высыпаниями и черными точками, а также благодаря витаминам группы B и витамину E придает коже сияние и выравнивает тон.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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