Согласно данным Европейского журнала профилактической кардиологии, если у человека наблюдалась малая двигательная активность в детстве, то это может привести к тяжёлой гипертрофии сердца в зрелом возрасте.
Учёные провели анализ 1 682 человек, родившихся в 90-х годах прошлого века. Их физическая активность измерялась в 11, 15 и 24 года. В начале изучения они проводили за столом порядка 6 часов в день, далее этот показатель достигал 9 часов.
Исследователи обратили внимание, что малоподвижный образ жизни увеличивал индекс массы сердца на 40%. Это влияло на возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Снизить гиподинамию помогают регулярные физические нагрузки. При этом риск гипертрофии сердца снижается на 49%.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.