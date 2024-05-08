ЕJРС: низкая физическая активность в детстве может стать причиной развития гипертрофии сердца в зрелом возрасте

Низкая физическая активность в детстве позже может привести к гипертрофии сердца

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно данным Европейского журнала профилактической кардиологии, если у человека наблюдалась малая двигательная активность в детстве, то это может привести к тяжёлой гипертрофии сердца в зрелом возрасте.

Учёные провели анализ 1 682 человек, родившихся в 90-х годах прошлого века. Их физическая активность измерялась в 11, 15 и 24 года. В начале изучения они проводили за столом порядка 6 часов в день, далее этот показатель достигал 9 часов.

Исследователи обратили внимание, что малоподвижный образ жизни увеличивал индекс массы сердца на 40%. Это влияло на возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Снизить гиподинамию помогают регулярные физические нагрузки. При этом риск гипертрофии сердца снижается на 49%.