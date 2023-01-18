Экс-посол Украины в Германии, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к новому министру обороны ФРГ Борису Писториусу с требованием передать Киеву танки, истребители и корабли. Однако читатели немецкого издания Die Welt* не оценили просьбу дипломата.
Пользователи Сети подчеркнули, что требования руководства киевского режима перешли все грани разумного. Один из комментаторов не исключил, что в скором времени Украина попросит подлодки или ядерные бомбы.
Немцы назвали Мельника "опасным человеком" и призвали начать мирные переговоры.
"Наконец, прекратите подливать масла в огонь. Оружейные компании и так достаточно зарабатывают", — возмутился Joerg M.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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