Читатели Die Welt* осудили Мельника за требования передать Киеву истребители и военные корабли

Экс-посол Украины в Германии, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к новому министру обороны ФРГ Борису Писториусу с требованием передать Киеву танки, истребители и корабли. Однако читатели немецкого издания Die Welt* не оценили просьбу дипломата.

Пользователи Сети подчеркнули, что требования руководства киевского режима перешли все грани разумного. Один из комментаторов не исключил, что в скором времени Украина попросит подлодки или ядерные бомбы.

Немцы назвали Мельника "опасным человеком" и призвали начать мирные переговоры.

"Наконец, прекратите подливать масла в огонь. Оружейные компании и так достаточно зарабатывают", — возмутился Joerg M.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.