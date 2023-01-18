Аналитик Адамидов: у Украины есть два варианта восстановления энергетики после ударов РФ

Восстановить энергосистему полностью Украине вряд ли удастся, однако у Киева всё же есть два выхода из сложившейся ситуации, заявил аналитик Дмитрий Адамидов. По его словам, сейчас украинские власти пытаются "залатать" советское оборудование на ТЭС, которое больше не производят, передаёт EADaily.

Как подчеркнул аналитик, со времён Советского союза Украина не строила своих ТЭЦ и ТЭС, а лишь ремонтировала то, что ей досталось "в наследство". Однако, у киевского режима есть варианты решения проблемы.

"Один — помириться и закупить необходимое оборудование у России. Понятно, что сейчас это нереально. Другой — фактически строить новую энергетику. И это тоже нереально — слишком дорого, долго и сложно для современной Украины". — цитирует аналитика издание.

Аналитик отметил, что "заплатки" на старом оборудовании помогут временно решить вопрос с отоплением и электричеством в жилых домах, но говорить о производственных мощностях не приходится, после ударов ВС РФ.