Британцы обвинили Лондон в десятках тысяч смертей от холода

Жителей Великобритании возмутили советы официального Лондона о "выживании" в период энергетического кризиса. По словам пользователей Сети, от холода могут погибнуть более 80 тысяч человек.

Ранее в Национальной службе здравоохранения страны посоветовали прогревать жилище как минимум до 18 градусов, особенно тем, у кого ослаблен иммунитет, что возмутило граждан страны.

"В обычную зиму преждевременно умирает 65 000 пожилых британцев. В этом году из-за гриппа и холодных домов ожидается 85 000. Кто-то лишится бабушки и дедушки", — заявили читатели The Times под соответствующей статьёй. "Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть, — у многих нет", — поддержал ещё один комментатор.

Британцы отметили, что в домах очень холодно. Люди не могут себе позволить прогреть жилище до комфортной температуры из-за огромных счетов за энергию.

"У нас отопление на жидком топливе, поэтому счёт удвоился. Днём у нас где-то 14 градусов. А когда мы ложимся спать, то температура падает до 13 градусов", — резюмировали пользователи.