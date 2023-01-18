Жителей Великобритании возмутили советы официального Лондона о "выживании" в период энергетического кризиса. По словам пользователей Сети, от холода могут погибнуть более 80 тысяч человек.
Ранее в Национальной службе здравоохранения страны посоветовали прогревать жилище как минимум до 18 градусов, особенно тем, у кого ослаблен иммунитет, что возмутило граждан страны.
"В обычную зиму преждевременно умирает 65 000 пожилых британцев. В этом году из-за гриппа и холодных домов ожидается 85 000. Кто-то лишится бабушки и дедушки", — заявили читатели The Times под соответствующей статьёй.
"Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть, — у многих нет", — поддержал ещё один комментатор.
Британцы отметили, что в домах очень холодно. Люди не могут себе позволить прогреть жилище до комфортной температуры из-за огромных счетов за энергию.
"У нас отопление на жидком топливе, поэтому счёт удвоился. Днём у нас где-то 14 градусов. А когда мы ложимся спать, то температура падает до 13 градусов", — резюмировали пользователи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".