Global Times: пост-байденовской Америке грозит разлад с Европой

После того, как президент США Джо Байден покинет свой пост, Штаты окажутся в изоляции, что может послужить триггером к расколу в отношениях с Европой, заявили китайские аналитики.

Кроме того, энергокризис в ЕС и на Западе набирает обороты, что также может стать камнем преткновения для конфликта.

"Если пост-байденовская Америка станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне. Кроме того, результат американских санкций, отмена всего российского, разрушение "Северного потока-2" и продажа США сжиженного газа по четырёхкратной цене спровоцируют сильные антиамериканские настроения по всей Европе", — заявили аналитики Global Times.

По мнению экспертов, кроме прочего, поводом для разлада могут послужить и другие причины:

провал отношений с Россией,

последствия пандемии коронавируса,

миграционный кризис.