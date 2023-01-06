После того, как президент США Джо Байден покинет свой пост, Штаты окажутся в изоляции, что может послужить триггером к расколу в отношениях с Европой, заявили китайские аналитики.
Кроме того, энергокризис в ЕС и на Западе набирает обороты, что также может стать камнем преткновения для конфликта.
"Если пост-байденовская Америка станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне. Кроме того, результат американских санкций, отмена всего российского, разрушение "Северного потока-2" и продажа США сжиженного газа по четырёхкратной цене спровоцируют сильные антиамериканские настроения по всей Европе", — заявили аналитики Global Times.
По мнению экспертов, кроме прочего, поводом для разлада могут послужить и другие причины:
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