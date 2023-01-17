Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о панике в ВСУ из-за наступления ВС РФ

ВС Украины оказались в сложном положении из-за успешных действий армии России в ходе СВО. Такое заявление сделал в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинские врачи и медсёстры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот, наконец, есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперёд, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили", — заявил он.

Часть военных Украины сдаётся ВС РФ, некоторые бегут с поля боя и попадают в руки киевской тайной полиции, которая казнит их.

Макгрегор отмечает, что Минобороны Украины посылает на смерть призванных в армию. Так Киев хочет доказать Вашингтону, Брюсселю и НАТО, что денежные средства тратятся не зря.