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Политолог Липёхин о назначении нового министра обороны Германии: Нужно для завершения этой спецоперации

Мир

Генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепёхин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал назначение новым министром обороны германии Бориса Писториуса.

Политолог Липёхин о назначении нового министра обороны Германии: Нужно для завершения этой спецоперации

Политолог Лепёхин уверен, что никаких принципиальных изменений в политике Германии не будет.

Он охарактеризовал Бориса Писториуса, который призывал конфисковать имущества российских олигархов в пользу Украины, как балабола и карьериста.

Лепёхин уверен, что в Германии "сидят под американцами", за что получают деньги. Он считает, что к власти там приходят люди, активно поддерживающие Украину.

"Это нужно для завершения этой спецоперации — выбрасывание России за пределы российского рынка. Этот тренд устойчивый. Он и дальше будет продолжаться. Так что ничего не изменилось, все как раз идёт по глобалистскому плану — по плану англосаксов", — выразил своё мнение политолог.

Ранее сообщалось, что Германия как член НАТО обязана передать танки Киеву.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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