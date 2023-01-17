Генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепёхин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал назначение новым министром обороны германии Бориса Писториуса.
Политолог Лепёхин уверен, что никаких принципиальных изменений в политике Германии не будет.
Он охарактеризовал Бориса Писториуса, который призывал конфисковать имущества российских олигархов в пользу Украины, как балабола и карьериста.
Лепёхин уверен, что в Германии "сидят под американцами", за что получают деньги. Он считает, что к власти там приходят люди, активно поддерживающие Украину.
"Это нужно для завершения этой спецоперации — выбрасывание России за пределы российского рынка. Этот тренд устойчивый. Он и дальше будет продолжаться. Так что ничего не изменилось, все как раз идёт по глобалистскому плану — по плану англосаксов", — выразил своё мнение политолог.
Ранее сообщалось, что Германия как член НАТО обязана передать танки Киеву.
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