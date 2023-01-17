Дуда: Германия как член НАТО обязана передать танки Киеву

По мнению польского лидера Анджея Дуды, тот факт, что Германия состоит в НАТО, накладывает на неё определённые обязательства, а именно — поставку танков Украине.

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дуда сообщил, что может озвучить как минимум две причины для передачи Берлином танков Киеву.

"Первая — Германия — это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент", — сказал Дуда.

В качестве второй причины польский президент назвал растущее давление со стороны немецких политиков и общества, которое, по его мнению, должно привести к "очень нужному решению".

Сам Дуда ранее пообещал передать Украине роту танков Leopard.