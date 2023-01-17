Mirror: лидер КНДР Ким Чен Ын ушёл в запой от одиночества

Северокорейский лидер Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за одиночества и кризиса среднего возраста. Об этом говорится в статье Mirror.

Издание ссылается на свои источники, которые уверяют, что глава КНДР пьёт спиртное каждый день и плачет регулярно.

Учёный из Северной Кореи заявил, что за своё здоровье Ким очень беспокоится, так как ему вскоре исполнится 40 лет.

По словам учёного глава республики очень одинок и находится под давлением.

В материале отмечается, что лидеру КНДР посоветовали чаще заниматься спортом, однако он этими рекомендациями пренебрегает.

Издание подчеркнуло, что Ким является заядлым курильщиком и страдает от лишнего веса.