Северокорейский лидер Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за одиночества и кризиса среднего возраста. Об этом говорится в статье Mirror.
Издание ссылается на свои источники, которые уверяют, что глава КНДР пьёт спиртное каждый день и плачет регулярно.
Учёный из Северной Кореи заявил, что за своё здоровье Ким очень беспокоится, так как ему вскоре исполнится 40 лет.
По словам учёного глава республики очень одинок и находится под давлением.
В материале отмечается, что лидеру КНДР посоветовали чаще заниматься спортом, однако он этими рекомендациями пренебрегает.
Издание подчеркнуло, что Ким является заядлым курильщиком и страдает от лишнего веса.
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