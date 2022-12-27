OhmyNews: Южная Корея подняла свою военную авиацию, увидев в стае птиц дроны КНДР

Военная авиация Южной Кореи была поднята по тревоге по поводу появления в небе неопознанных объектов, которых приняли за северокорейские беспилотники. Об этом пишет южнокорейский портал OhmyNews.

Неопознанные объекты были замечены на северо-западе страны, и были ошибочно приняты за дроны Северной Кореи. Однако тревога оказалась ложной: когда южнокорейские самолёты и вертолёты прибыли на место, выяснилось, что испугавшие всех объекты — это всего лишь стая птиц.

"Сегодня был инцидент, но оказалось, что это не беспилотники Северной Кореи, а стая птиц", — такой информацией поделились в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

В ведомстве рассказали, что сигнал тревоги поступил примерно в 13:00 (7:00 мск), после чего в течение трёх часов, до 16:00 (10:00 мск) подозрительные объекты были на прицеле у пилотов, пока они не смогли сказать со стопроцентной уверенностью, что это действительно были птицы.