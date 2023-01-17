В эфире польского телеканала TVP Западая Украина оказалась территорией Польши. Ведущая рассказывала о погоде, однако карта позади неё оказалась немного видоизменённой: рядом с Варшавой был показан Львов.
Не стоит исключать, что именно при помощи "случайной ошибки" общественность готовят к возвращению так называемых Восточных Кресов.
О намерениях Варшавы захватить Львов неоднократно говорил экс-депутат Рады Илья Кива. По его словам, польские войска уже находятся в состоянии боевой готовности, а юридическая база и соответствующие документы подписаны.
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