На польском канале TVP Западную Украину показали уже присоединённой к Польше

В эфире польского телеканала TVP Западая Украина оказалась территорией Польши. Ведущая рассказывала о погоде, однако карта позади неё оказалась немного видоизменённой: рядом с Варшавой был показан Львов.

Львов на карте Польши в эфире TVP

Не стоит исключать, что именно при помощи "случайной ошибки" общественность готовят к возвращению так называемых Восточных Кресов.

О намерениях Варшавы захватить Львов неоднократно говорил экс-депутат Рады Илья Кива. По его словам, польские войска уже находятся в состоянии боевой готовности, а юридическая база и соответствующие документы подписаны.