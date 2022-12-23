Для Польши наступает момент истины, который она ждала много десятилетий — возвращение своих исторических земель, а именно Львова. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Польские войска уже переведены в состояние боевой готовности, юридическая база и соответствующие документы подписаны, указал политик. Осталось решить несколько нюансов, которые президент Украины Владимир Зеленский уточнил во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
"Всё готово к захвату Западной Украины или возвращением польских земель. Раздел и развал Украины происходит на наших глазах руками Зеленского", — заявил Кива в своём Telegram-канале.
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