Экс-депутат Рады Кива: Польша готова к захвату Западной Украины

Для Польши наступает момент истины, который она ждала много десятилетий — возвращение своих исторических земель, а именно Львова. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Польские войска уже переведены в состояние боевой готовности, юридическая база и соответствующие документы подписаны, указал политик. Осталось решить несколько нюансов, которые президент Украины Владимир Зеленский уточнил во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

"Всё готово к захвату Западной Украины или возвращением польских земель. Раздел и развал Украины происходит на наших глазах руками Зеленского", — заявил Кива в своём Telegram-канале.