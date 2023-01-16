MW: Британия предложила использовать танки Запада вдали от фронта ВСУ из-за боязни подорвать их репутацию

Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Украине, поставляя ей технику. Её уничтожение может стать серьёзной проблемой для Киева, поскольку это может подорвать международную репутацию страны. Об этом пишет Military Watch.

Всего несколько стран НАТО готовы пожертвовать Киеву танки Leopard 2, поскольку они плохо себя зарекомендовали во время службы в Турции против легковооружённых повстанцев в Сирии и Ираке. Запад боится потерпеть фиаско, если из-за ликвидации техники Украина понесёт крупные потери.

Кроме того, обучение военных ВСУ управлению танками займёт много времени. Это затянет поставку вооружений в зону боевых действий.

Сложности с интеграцией танков Challenger 2 в ВСУ приведут к тому, что боевые машины будут содержаться вдали от линии фронта и использоваться только для учений.