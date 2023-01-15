Президент Украины Владимир Зеленский обращался к странам-союзникам с просьбой поставить Киеву танки Leopard. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали его за это.
"У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сказал один из комментаторов.
Другой человек считает, что спасение людей не входит в планы НАТО. Он отмечает, что Украина всегда останется в долгах перед западными странами из-за затрат на поддержку конфликта.
"Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — полагает один читатель.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы поставить Киеву танки Leopard.
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