Reuters: США испытают робота-убийцу на Украине против ВС РФ

Американцы могут отправить на Украину первую модель военного робота-убийцы для испытаний в полевых условиях. Об этом заявили участники телеконференций при AAAI Conference on Artificial Intelligence.

"ИИ должен меньше ошибаться на поле боя и быть более эффективным. Но его нужно проверить в полевых условиях, этого требуют подрядчики Пентагона", сообщает Reuters.

Таким образом, исследовательская группа под руководством экс-директора Google Эрика Шмидта продвинула тезис о том, что прототип необходимо опробовать в военных действиях. Конгресс попросил ежегодного выделения 32 млрд долларов из федерального бюджета для исследований Искусственного Интеллекта (ИИ).

Скорее всего, визуально робот не будет походить на человека, с большей вероятностью на поле боя появится гусеничная, шагоходная или колесная боевая платформа с вооружением и мощными средствами самоуничтожения (для того, чтобы не попасть в руки российских военнослужащих).

Новый этап в ведении войн будущего

Как пишет The Associated Press (AP), чем дольше длится украинский конфликт, тем больше вероятность того, что дроны будут использоваться для идентификации, выбора и атаки целей без помощи человека. Это явление станет новым этапом в ведении войн будущего.

"До сих пор в боях не использовались роботы, которые ликвидировали бы противника без человека. Украинский конфликт, как ни крути, стал шагом вперед в стратегии и тактике ведения прямых боестолкновений. Станут ли войны будущего от этого моральнее — вопрос риторический", — считают авторы.

Впрочем, в 2022 году городские власти Сан-Франциско передали полиции роботов с дистанционным управлением, способных убивать правонарушителей, рассказывали журналисты AP News.

А ещё, согласно отчету ООН (который обнародовал журнал NewScientist), в марте 2020 года дрон впервые выследил и убил солдата без приказа человека. Уже известно, что "первооткрывателем" стал турецкий беспилотник KARGU-2, который изначально запрограммирован атаковать цели без необходимости передачи данных оператору.

"То есть вместо нормальной человеческой реакции (заметить угрозу, определить степень ее опасности, нажать кнопку) обученный ИИ пойдет на убийство практически мгновенно", — делятся эксперты.

Противники ИИ на поле боя утверждают, что человек необходим для оценки соразмерности атак и возложения вины за военные преступления.

Тем не менее все мало-мальски значимые игроки — в том числе и Россия — в геополитическом поле приходят к выводу, что необходимо прийти к минимизации нахождения человека на поле боя, современное состояние робототехники это позволяет.

Добавим, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал "боевое крещение" робота "Маркер" в Донбассе. Этот разведывательно-ударный беспилотник способен самостоятельно распознавать цели и вести по ним огонь.