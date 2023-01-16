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SCMP: Запад не смог создать глобальный альянс против России

Мир

Несмотря на громкие заявления стран коллективного Запада о создании "глобального" альянса, мир так и не объединился против России, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Профессор Ли Син считает, что склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем в этот раз проявила себя в полной мере. 

"Запад не должен ожидать, что мировые лидеры поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать стороны в политике", — считает он.

Кроме того, эксперты из Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого стало известно, что более половины жителей незападных стран относятся к России положительно, указал профессор. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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