Несмотря на громкие заявления стран коллективного Запада о создании "глобального" альянса, мир так и не объединился против России, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Профессор Ли Син считает, что склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем в этот раз проявила себя в полной мере.
"Запад не должен ожидать, что мировые лидеры поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать стороны в политике", — считает он.
Кроме того, эксперты из Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого стало известно, что более половины жителей незападных стран относятся к России положительно, указал профессор.
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