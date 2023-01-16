РИА Новости: Запад испугался перелома на украинском фронте в пользу ВС РФ

Британия официально заявила о своём решении поставить на Украину 14 танков Challenger. Лидер Незалежной Владимир Зеленский поблагодарил Лондон и отметил, что этот шаг станет верным "сигналом" для партнёров. Таким образом, Киев продолжает оказывать давление на Берлин, чтобы немецкие танки Leopard также поступили на вооружение украинской армии. Об этом заявил аналитик Владимир Корнилов в материале для РИА Новости.

Западные эксперты считают, что отправка тяжёлой артиллерии на Украине говорит о подготовке ВСУ к наступлению. Однако некоторые убеждены, что при помощи западных танков Киев сможет сдержать атаку России. По мнению Корнилова, страны коллективного Запада решили выполнить требование Зеленского по одной причине — прорыв укреплённой линии обороны ВСУ в районе Соледара.

"Судя по панике западных пропагандистов, эта операция стала полной неожиданностью для них", — отметил он.

Однако признать этого Запад не может, поэтому говорит о готовящихся наступлениях обеих сторон, считает эксперт.

"На Западе понимают, что это ведёт к эскалации конфликта и приближает глобальное противостояние. В конце концов, ещё недавно эти опасения формулировались там открыто. Но перспектива полного развала украинского фронта страшит западных лидеров ещё сильнее", — объяснил аналитик.