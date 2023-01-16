Пентагон решить изменить цели обучения новобранцев ВСУ в Европе. Этот курс будет более сложным, поскольку США намерены подготовить солдат украинской армии к масштабному наступлению. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну", — указал он в интервью The Washington Post (WP).
По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы определить, насколько быстро украинские военные будут готовы использовать новую технику. Он подчеркнул, что некоторые боевики ВСУ уже знакомы с некоторыми видами вооружения, поэтому обучение не займёт много времени.
"Пять, шесть, семь, восемь недель, кто знает. Посмотрим, что здесь произойдёт. Но с точки зрения критичности, необходимость сейчас есть", — отметил генерал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.