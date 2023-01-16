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Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления

Мир

Пентагон решить изменить цели обучения новобранцев ВСУ в Европе. Этот курс будет более сложным, поскольку США намерены подготовить солдат украинской армии к масштабному наступлению. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления

"Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну", — указал он в интервью The Washington Post (WP).

По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы определить, насколько быстро украинские военные будут готовы использовать новую технику. Он подчеркнул, что некоторые боевики ВСУ уже знакомы с некоторыми видами вооружения, поэтому обучение не займёт много времени.

"Пять, шесть, семь, восемь недель, кто знает. Посмотрим, что здесь произойдёт. Но с точки зрения критичности, необходимость сейчас есть", — отметил генерал.

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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