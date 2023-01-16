Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления

Пентагон решить изменить цели обучения новобранцев ВСУ в Европе. Этот курс будет более сложным, поскольку США намерены подготовить солдат украинской армии к масштабному наступлению. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну", — указал он в интервью The Washington Post (WP).

По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы определить, насколько быстро украинские военные будут готовы использовать новую технику. Он подчеркнул, что некоторые боевики ВСУ уже знакомы с некоторыми видами вооружения, поэтому обучение не займёт много времени.

"Пять, шесть, семь, восемь недель, кто знает. Посмотрим, что здесь произойдёт. Но с точки зрения критичности, необходимость сейчас есть", — отметил генерал.