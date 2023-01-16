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Associated Press: США готовят 500 боевиков ВСУ на территории Германии

Мир

Американские инструкторы начали боевую подготовку украинских солдат на военных полигонах Германии, сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли журналистам.

По данным СМИ, батальон курсантов численностью около 500 человек.

"Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая. — Прим. ред.) вооружёнными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье", — передаёт Associated Press со ссылкой на Милли.

По данным издания, Милли намерен лично посетить места военной подготовки. Кроме того, по его словам, батальон вернётся "на поле боя" в ближайшие два месяца.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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