Американские инструкторы начали боевую подготовку украинских солдат на военных полигонах Германии, сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли журналистам.
По данным СМИ, батальон курсантов численностью около 500 человек.
"Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая. — Прим. ред.) вооружёнными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье", — передаёт Associated Press со ссылкой на Милли.
По данным издания, Милли намерен лично посетить места военной подготовки. Кроме того, по его словам, батальон вернётся "на поле боя" в ближайшие два месяца.
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