Американцы и часть конгрессменов перестала доверять президенту США Джо Байдену из-за секретных документов, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.
По его мнению, все бумаги должны быть рассекречены в публичном пространстве.
"Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью", - заявил конгрессмен.
Он подчеркнул, что всё больше граждан страны уличают Байдена и действующую администрацию во лжи и лицемерии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киеве снова прогремели взрывы.