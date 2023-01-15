В Конгрессе США заявили, что не доверяют Байдену из-за секретов

Американцы и часть конгрессменов перестала доверять президенту США Джо Байдену из-за секретных документов, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

По его мнению, все бумаги должны быть рассекречены в публичном пространстве.

"Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью", - заявил конгрессмен.

Он подчеркнул, что всё больше граждан страны уличают Байдена и действующую администрацию во лжи и лицемерии.