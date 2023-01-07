Республиканец Маккарти, призывающий сократить помощь ВСУ, возглавил Палату представителей США

Член республиканской партии Кевин Маккарти стал новым спикером Палаты представителей США. Итоги голосования публикует CNBC.

По информации американского телеканала, председателя Палаты удалось избрать лишь с 15-й попытки. Отмечается, что за Маккарти отдали свои голоса 216 человек. Его главным соперником был член демократической партии Хаким Джефрис, который набрал 211 голосов.

CNBC напоминает, что должность спикера Палаты представителей является третьей по значимости в Соединённых Штатах Америки.

Маккарти регулярно выступает за сокращение поставок оружия и передачи материальных средств для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не должен рассчитывать на бесконечную помощь со стороны западных государств. Как пояснил политик, США столкнутся с усугублением экономического кризиса, если продолжат поддерживать Киев.