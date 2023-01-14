Пользователи Twitter* осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен после слов о помощи Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на данный момент Украина является приоритетом для Евросоюза. Однако пользователи Twitter* не поддержали позицию политика.

Один из комментаторов призвал перестать идти на поводу у США, поскольку подобная риторика вредит Европе. Он предложил заключить мирное соглашение и наладить деловые отношения с Россией.

"Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?" — указал другой пользователь Сети.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.