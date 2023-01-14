Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на данный момент Украина является приоритетом для Евросоюза. Однако пользователи Twitter* не поддержали позицию политика.
Один из комментаторов призвал перестать идти на поводу у США, поскольку подобная риторика вредит Европе. Он предложил заключить мирное соглашение и наладить деловые отношения с Россией.
"Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?" — указал другой пользователь Сети.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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