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Пользователи Twitter* осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен после слов о помощи Украине

Мир

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на данный момент Украина является приоритетом для Евросоюза. Однако пользователи Twitter* не поддержали позицию политика.

Один из комментаторов призвал перестать идти на поводу у США, поскольку подобная риторика вредит Европе. Он предложил заключить мирное соглашение и наладить деловые отношения с Россией.

"Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?" — указал другой пользователь Сети. 

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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