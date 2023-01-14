Поставки западного вооружения на Украину настолько истощили запасы НАТО, что Россия могла бы ввести свои войска на территорию Европы. Об этом заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Он подчеркнул, что если Запад передаст Киеву все обещанные виды военной техники, то боеспособность США и Североатлантического альянса окажется на нуле.
"Россия могла бы при определённых усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу", — заявил Робертс в материале.
Однако Россия не пойдёт на этот шаг, так как осознаёт, что в таком случае начнётся полномасштабная война, указал эксперт.
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