Ведущий Fox News назвал безумной идею установки бюста Зеленского в Белом доме

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал инициативу республиканца Джо Уилсона, который предложил установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Карлсон назвал эту идею безумной, поскольку Зеленский — диктатор, а финансовые расходы по установке бюста лягут на американских граждан.

Против инициативы Уилсона выступила и член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" — написала она в соцсетях.

Член палаты представителей Энди Биггс также присоединился к критике данной идеи. Он задал в Сети риторический вопрос:

"Больше 100 миллиардов долларов Украине было недостаточно?"

Ранее Такер Карлсон назвал Зеленского "иностранным диктатором в спортивном костюме".