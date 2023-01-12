Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал инициативу республиканца Джо Уилсона, который предложил установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.
Карлсон назвал эту идею безумной, поскольку Зеленский — диктатор, а финансовые расходы по установке бюста лягут на американских граждан.
Против инициативы Уилсона выступила и член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.
"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" — написала она в соцсетях.
Член палаты представителей Энди Биггс также присоединился к критике данной идеи. Он задал в Сети риторический вопрос:
"Больше 100 миллиардов долларов Украине было недостаточно?"
Ранее Такер Карлсон назвал Зеленского "иностранным диктатором в спортивном костюме".
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