Ведущий Fox News о Зеленском: "Иностранный диктатор в спортивном костюме"

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского иностранным диктатором в спортивном костюме.

По его словам, Зеленский проявил неуважение к гражданам США, прибыв на встречу с американским лидером Джо Байденом в неподобающем политику виде.

"Как уважающий себя американец может спокойно сидеть, когда какой-то иностранный диктатор в спортивном костюме приходит в конгресс США и начинает требовать, даже не сказав слов благодарности, чтобы мы отдали ему десятки миллиардов долларов, когда мы сами испытываем проблемы из-за нехватки денег!" — выразил своё возмущение Карлсон.

Он отметил, что американские политики, сравнивающие Зеленского с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, не имеют достоинства и самоуважения. Телеведущий добавил, что власти обсуждают выделение очередного финансового транша Украине на фоне того, как миллионы американцев не могут оплатить поход к врачу, а граница США с Мексикой не охраняется.