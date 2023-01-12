Соловьёв призвал Россию нанести ядерный удар по странам НАТО

Любая военная техника НАТО, которая будет направлена на Украину для использования против России, является легитимной целью для нанесения ударов. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

Он отметил, что Лондон намерен поставить в Киев танки, поэтому все военные объекты на территории Франции, Польши и Великобритании могут попасть под удар российской стороны. По мнению Соловьёва, Москве следует объявить об этом на официальном уровне.

"Если надо, то неядерным ударом, а если понадобится, то и тактическим ядерным. Или мы будем ждать, когда появятся сотни, тысячи танков на нашей территории? Зачем? Да долбануть на входе и всё", — заявил телеведущий в эфире "Соловьев Live".