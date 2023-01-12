Разведчик Корольков: Польша ставит НАТО в щекотливое положение поставками танков Leopard на Украину

Танки немецкого производства Leopard — это современные танки с хорошей скоростью и высокой артиллерийской частью. Однако они слишком тяжёлые для театра военных действий на Украине. На открытой местности дорогие Leopard уязвимы перед более дешёвыми противотанковыми гранатомётами. Об этом заявил специалист по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, комментируя Pravda.Ru возможную передачу роты танков в рамках международной коалиции в качестве военной помощи Киеву.

"Польша собирается передать в пределах одной роты — это порядка 10-12 танков. Фактически получается, что Варшава направит на территорию Украины целую воинскую часть", — указал ветеран разведки.

Таким образом, участие польской армии в украинским конфликте ставит НАТО в довольно щекотливое положение, считает Корольков. Североатлантический альянс всячески отвергает прямое столкновение с Россией, однако Польша разыгрывает именно этот сценарий.

"Мы постоянно отодвигаем красные линии, но Запад всё больше и больше влезает", — указал эксперт.

Польша является непосредственным участником конфликта, направляя на Украину войсковые формирования под видом добровольцев. Корольков подчеркнул, что поляки потеряли около двух тысяч убитыми за последние три месяца. Несмотря на это, Варшава продолжает усиливать конфронтацию и передаёт Киеву тяжёлое вооружение наступательного характера, заявил специалист.

"На Украине уничтожено семь тысяч танков и прочих бронированных машин. Танки Leopard горят даже лучше, чем простые старые. Они просто необходимы для сопровождения бронетранспортёров. Будут сопровождать — будут гореть. На театре военных действий с таким уровнем конфронтации и боевых действий — это символический жест", — объяснил Корольков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.