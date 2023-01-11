Адмирал ВМС США в отставке Ставридис предсказал возвращение РФ и Киева к переговорам после зимы

Есть шанс, что Россия и Украина вновь сядут за стол переговоров после того, как закончится зима. Такую точку зрения высказал отставной адмирал ВМС США и бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в беседе с изданием Newsweek.

"К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы", — сказал Ставридиса.

Отставной адмирал уточнил, что возобновление российско-украинских переговоров произойдёт в середине 2023 года. В качестве аргумента Ставридис сообщил, что к тому моменту Россия понесёт уже большие потери, и с ней будет проще договориться.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже говорил, что Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров с Киевом.