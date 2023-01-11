Есть шанс, что Россия и Украина вновь сядут за стол переговоров после того, как закончится зима. Такую точку зрения высказал отставной адмирал ВМС США и бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в беседе с изданием Newsweek.
"К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы", — сказал Ставридиса.
Отставной адмирал уточнил, что возобновление российско-украинских переговоров произойдёт в середине 2023 года. В качестве аргумента Ставридис сообщил, что к тому моменту Россия понесёт уже большие потери, и с ней будет проще договориться.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже говорил, что Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров с Киевом.
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