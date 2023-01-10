Пенсионный фонд Европарламента спонсировал производство запрещённых бомб

Пенсионный фонд Европарламента направлял денежные средства на производство находящихся под запретом кассетных бомб. Однако на деле это выглядело просто как "выдача денег" депутатам. Об этом пишет интернет-издание EUobserver.

"Ежемесячные пособия, предоставленные депутатам Европарламента для оплаты канцелярских товаров, использовались для покупки акций в оружейной, табачной, горнодобывающей и ископаемой промышленности", — говорится в статье.

Авторы отметили, что на самом деле "выдаваемые депутатам" деньги направлялись на спонсирование производства запрещённых кассетных снарядов.

Международный договор о запрете использования кассетных бомб был заключён в 2008 году. Основанием для запрета послужил повышенный риск поражения мирного населения, который возникает при применении такого типа снарядов.