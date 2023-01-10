Пенсионный фонд Европарламента направлял денежные средства на производство находящихся под запретом кассетных бомб. Однако на деле это выглядело просто как "выдача денег" депутатам. Об этом пишет интернет-издание EUobserver.
"Ежемесячные пособия, предоставленные депутатам Европарламента для оплаты канцелярских товаров, использовались для покупки акций в оружейной, табачной, горнодобывающей и ископаемой промышленности", — говорится в статье.
Авторы отметили, что на самом деле "выдаваемые депутатам" деньги направлялись на спонсирование производства запрещённых кассетных снарядов.
Международный договор о запрете использования кассетных бомб был заключён в 2008 году. Основанием для запрета послужил повышенный риск поражения мирного населения, который возникает при применении такого типа снарядов.
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