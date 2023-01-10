Потомки Бисмарка обозлились на Анналену Бербок за переписывание истории

Решение немецкого правительства назвать одну из комнат МИД Германии, ранее носившую имя Отто фон Бисмарка, "Залом немецкого единства", разозлило потомков "железного канцлера", пишет издание EADaily.

Свою письменную претензию в адрес главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок направил Эрнст фон Бисмарк, раннее возглавлявший ассоциацию "Фамильный союз фон Бисмарк".

"Уважаемый министр, историю невозможно стереть! Во время своего правления Бисмарк ввёл много демократических законов", — напомнил чиновнику автор послания.

Он уверен, что "несомненными успехами в демократическом процессе" легендарный канцлер навсегда заслужил признание, и сейчас Министерство иностранных дел Германии совершает ошибку.