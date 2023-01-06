Пользователей Twitter* возмутили слова главы МИД ФРГ Бербок о Путине

Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь вызвала негодование пользователей Сети. На этот раз она не поддержала предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь на Рождество, а написала в Twitter*, что вместо этого ВС РФ должны покинуть территорию Украины.

Пользователи комментируют написанное Бербок, упрекая Запад в поставках вооружения для нужд ВСУ:

"Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие", — написал один из читателей. "Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений", — высказался другой комментатор.

Люди недоумевают, почему предложение России не поддержали. Впрочем, Владимир Зеленский также не поддержал инициативу Путина.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.