Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь вызвала негодование пользователей Сети. На этот раз она не поддержала предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь на Рождество, а написала в Twitter*, что вместо этого ВС РФ должны покинуть территорию Украины.
Пользователи комментируют написанное Бербок, упрекая Запад в поставках вооружения для нужд ВСУ:
"Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие", — написал один из читателей.
"Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений", — высказался другой комментатор.
Люди недоумевают, почему предложение России не поддержали. Впрочем, Владимир Зеленский также не поддержал инициативу Путина.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.