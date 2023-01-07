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Убегающий от журналистов Байден попал на видео

Мир

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме в честь второй годовщины захвата Капитолия, после чего сбежал от журналистов самолёт. Видеозапись опубликовала газета The Hill.

Журналисты кричали вслед американскому лидеру с просьбой остановиться и ответить на вопросы, но Байден ускорил шаг и скрылся в самолёте, чтобы улететь в Делавэр.

По данным издания, общению с прессой Байден предпочел подняться на борт вертолета, чтобы поскорее отправиться на выходные в Делавэр.

Ранее президент США уже не раз избегал общения со СМИ. Например, летом 2022 года он ушёл с пресс-конференции после того, как журналист спросил у него о гибели 50 человек, тела которых были обнаружены в кузове грузового автомобиля в городе Сан-Антонио.

В январе 2021 года акция протеста у здания Капитолия США переросла в вооружённое столкновение с полицией. Толпа протестующих прорвала оцепление и на несколько часов захватила часть здания.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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